جاده شوش-اهواز به زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، جاده شوش به اهواز که شامل محور اهواز به اندیمشک هم می‌شود، دچار آبگرفتگی شده است.

با وجود این آبگرفتگی ها تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در حال انجام است و تا بالاتر نیامدن سطح آب مسدود شدن در مسیر وجود ندارد.

هم اکنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان همراه با تعدادی نیروی راهداری در این مسیر حضور دارند تا با پمپ‌های مختلف نسبت به تخلیه آب اقدام کنند.

غلامعباس بهرامی نیا در این بازدید اعلام کرده که جاده اهواز شوش در چند مقطع دچار آبگرفتگی شده اما تردد وسایل نقلیه انجام می‌شود.