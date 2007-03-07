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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۷

رایس شبیه سازی شد !

رایس شبیه سازی شد !

یک سایت خبری در آمریکا در مطلب طنزآلودی اعلام کرد دانشمندان آمریکایی وزیر امورخارجه این کشور را شبیه سازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این طنز خبری آمده است، دانشمندان در آزمایشگاه لوس آلاموس آمریکا با استفاده از DNA کشف شده در شیر نوعی مار موسوم به مار زنگی و پس از استخراج ژن های اصلی و اصلاح آن با نوعی پروتئین های ویروسی خوک، کوندالیزا رایس را شبیه سازی کردند.

بر اساس گزارش اسپوف، در این فرآیند آزمایشگاهی سه نسخه از رایس شبیه سازی شد که هر یک دارای ژن های انسانی بوده اند. این نسخه ها در ادامه در محیط آزمایشگاهی کاشته و کپی برداری شدند تا در نهایت نسخه ترکیبی شبیه سازی شده وزیر امور خارجه آمریکا ساخته شود.

بر اساس گزارش منابع خبری مرتبط با جبهه جمهوری خواهان در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، یکی از این نسخه ها قرار است که به عنوان پشتوانه آتی جورج بوش به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا رشد کند.

کد مطلب 458356

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