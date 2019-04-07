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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی:

۳۹ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی از چرخه مصرف خارج شد

۳۹ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی از چرخه مصرف خارج شد

بیرجند- مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: ۳۹ تن فرآورده خام دامی طی سال گذشته از چرخه مصرف شهروندان خارج شد.

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تأمین امنیت غذایی شهروندان نظارت‌ها و بازدیدهای مستمری از مراکز توزیع و عرضه فراورده‌های دامی داریم، گفت: طی سال گذشته قریب به ۳۱ هزار مورد بازدید از رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، آشپزخانه‌ها و مراکز عرضه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این بازدیدها هزار و ۶۱ مورد تخلف بهداشتی به ثبت رسیده است، افزود: همچنین ۳۹ تن و ۶۵۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی از چرخه مصرف خارج شده است.

اصغر زاده با بیان اینکه ۱۵۲ مورد از فرآورده‌ها نمونه برداری انجام شده است، اظهار کرد: ۳۰ مورد پرونده تخلف قضائی شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پیش رو بودن روزهای گرم سال بیان کرد: از شهروندان به خصوص دامداران خواستاریم نسبت به رعایت مسائل بهداشتی حساس باشند تا به بیماری مبتلا نشوند.

وی با بیان اینکه همزمان با روزهای گرم سال، تولید مثل «کنه» افزایش می‌یابد، افزود: کنه‌ها عامل بیماری‌هایی مانند تب کریمه کنگو هستند.

اصغر زاده خواستار سم پاشی محل نگهداری دام شد و اظهار کرد: همچنین خواستاریم از دست زدن به گوشت تازه خودداری کنند.

کد مطلب 4583579

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