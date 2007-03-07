به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمد خوش چهره نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه بعد از ظهر امروز مجلس که به بررسی قیمت بنزین در بودجه 86 اختصاص داشت، با بیان این مطلب اظهار داشت: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین هزینه سنگینی برای مجلس و مردم دارد.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تصمیم گیری در مورد درخواست نمایندگان را منوط به رسیدن نامه مورد اشاره خوش چهره به هیات رئیسه دانست.

وی در عین حال گفت : اگر تشخیص هیات رئیسه این باشد که این درخواست خلاف آئین نامه است، با امضا جمع کردن مشکل حل نمی شود بلکه موضوع پیچیده تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به هنگام طرح تذکر خوش چهره، برخی نمایندگان با حرکت درمیان صندلی های نمایندگان ، آنان را به امضای نامه درخواست بازگشت به لایحه دولت در خصوص قیمت بنزین ترغیب می کردند.