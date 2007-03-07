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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

سید حسن خمینی در دیدار سرپرست جدید و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد:

همدلی شرط موفقیت در انجام کارهاست/ کمیته امداد مظهر کرامت نظام اسلامی است

همدلی شرط موفقیت در انجام کارهاست/ کمیته امداد مظهر کرامت نظام اسلامی است

حجت الاسلام سید حسن خمینی، همدلی، صمیمیت و رفاقت را رمز توفیق کمیته امداد دانست و گفت: کمیته امداد مظهر کرامت و رحمت نظام اسلامی است که همه به یک اندازه از آن بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی در دیدار سرپرست جدید و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)،  که در سالگرد تاسیس این نهاد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شد ، اظهار داشت: اگر امام (ره) امروز در جمع شما بودند، قطعا توصیه می کردند قدر این همدلی 28 ساله را بدانید؛ چرا که وجود فضایی آرام و محبت آمیز به همراه دینداری به رغم وجود اختلاف سلیقه، شرط لازم موفقیت در کار اجرایی است که شما از آن بهره لازم را برده اید.

فرزند یادگار امام افزود: اینکه این نهاد در28 سال گذشته پایگاه اندیشه و تفکر خاص یک گروه یا جناح نبوده، از دستاوردهای بزرگ آن است که  بخش عظیمی از آن مرهون مدیریت آقای نیری بوده است.

وی ادامه داد: هیچ دو انسانی شبیه یکدیگر پیدا نمی شوند که مثل هم فکر کنند. این اختلاف سلیقه ها هم بدیهی است اما باید در یک محیط رفاقت آمیز مطرح شود، نه در محیطی رقابت آمیز.

وی شاخصه دیگر این نهاد را جامع نگری دانست و تصریح کرد: کمیته امداد مظهر کرامت و رحمت  آن است و در شاکله آن علاوه بر مسلمانان، بی دین ها، زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان به یک اندازه بهره مند هستند.

سید حسن خمینی انتساب نام امام (ره) به این نهاد رااز سرمایه های بزرگ آن دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از بدو تاسیس کمیته امداد ، مدیریت مجموعه ، پاسدار نام امام (س) بوده و این سرمایه را حفظ کرده است و انشاءالله در آینده نیز حفظ خواهد کرد.

سید حسن خمینی در پایان سخنان خود بار دیگر از زحمات سیدرضا نیری تشکر و ابراز امیدواری کرد که در دوران مدیریت جدید این مجموعه به سرپرستی حسین انواری که به بیت بزرگوار و انقلابی منتسب است، شاهد روند رو به رشد کمیته امداد امام خمینی(ره) باشیم.

در پایان این مراسم هدایایی از طرف حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی به نیری اهدا شد.

کد مطلب 458373

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