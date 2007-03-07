علمای عراق در برابر جنایات استکبار بپاخیزند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی روز چهارشنبه در دیدار جمعی از روحانیان نجف اشرف و کاظمین با وی یکی از بلاهای بزرگ بشری را خطر استکبار و کشتار زنان و کودکان و مردان بی گناه دانست و گفت: مسلمانان هرگز نباید زیر بار زورگویی‌های استکبار قرار گیرند.



وی با بیان اینکه امروز استکبار جهانی با بهره‌گیری از تجهیزات ارتباطی مدرن و با تمام قوا درصدد است تا مسلمانان را نابود کند، تصریح کرد: مسلمانان باید با تقویت وحدت از نفوذ و رشد استکبار جلوگیری کنند.



آیت‌الله نوری همدانی تمامی مشکلات و کشتار مردم عراق را حاصل حضور استکبار جهانی در این کشور دانست و تأکید کرد: تنها راه نجات مردم عراق از این مشکلات خروج اشغالگران از این کشور است.



وی با بیان اینکه اگر در زمان حمله آمریکا به عراق، علمای عراقی با کفن پوشی از نفوذ استکبار به کشورشان جلوگیری می‌کردند مشکلات کنونی به وجود نمی‌آمد، افزود : اگر مردم و علمای عراق در حال حاضر سکوت کنند مطمئنا صدها هزار مرد و زن دیگر در عراق کشته می‌شوند بدون این‌که امنیت در آن‌جا برقرار شود.



این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم وحدت میان شیعیان و سنی‌ها در عراق اظهار داشت: با اتحاد و وحدت و همچنین جهاد دسته جمعی به راحتی می‌توان اشغالگران و مستکبران را از عراق بیرون‌ راند.



در پایان این دیدار آیت‌الله حسین نوری همدانی به سؤالات برخی حاضران در جلسه پیرامون مسائل کنونی عراق پاسخ داد .