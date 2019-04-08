تحقق شعار سال نیازمند راهبردها و عملیات مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصولاً در هر شرایطی اعم از تحریم و غیر تحریم، باید تولید را به مثابه یک شاخص جدی برای درستی وضعیت و حرکت اقتصادی، و قوام و پایداری آن به حساب بیاوریم.

وی با بیان اینکه بی‌رونقی تولید و در نتیجه آن غلبه مصرف بر تولید، شاخص خوبی برای یک جامعه نیست، گفت: غلبه پیدا کردن تولید بر مصرف در یک جامعه یک ضرورت است تا آن جامعه بتواند افزون بر تأمین نیازمندی‌های خود، صادرات هم داشته باشد و از این رهگذر به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تولید یک رکن اساسی در اقتصاد است، گفت: به ویژه در شرایط تحریم، باید بسترهای لازم را برای تولید بیشتر و پررونق‌تر پهن کنیم و رونق یابی تولید باید از دو حیث کمی و کیفی انجام بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به حادثه سیل در برخی استان‌های کشور ابراز تأسف کرد و گفت: باید هنگام این مصیبت‌ها به درگاه خداوند متعال خضوع و خشوع بیشتر ببریم.

آیت الله مبلغی ادامه داد: در شرایط حین سیل و پس از سیل، باید اولویت اول و فوری مدیریت کشور اولاً به مهار بحران، و ثانیاً به خدمات رسانی به آسیب دیدگان از بحران یعنی سیل زدگان متوجه و معطوف شود.

وی با اشاره به رسالت مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات اسلامی در مسئله حوادث طبیعی گفت: نباید در ارتباط با مساله سیل بی تفاوت باشیم از این حیث که فی المثل این مرکز و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند از نظر حقوقی مباحث و کوشش‌ها و اندیشه‌ها و پیشنهادهای خود را به سمت ارائه ظرفیت‌های حقوق، قانون و فقه در جهت توسعه زیرساخت‌های حفاظت کننده از کشور در برابر حوادث و نیز افزایش قدرت مدیریت و کنترل بحران به پیش ببرند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امروز ثابت شده، که بدون داشتن زیرساخت‌های لازم، خطراتی مانند سیل و امثال آن، مناطق مختلف کشور را دچار آسیب‌های جدی می‌کند، بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و نظارتی ایجاد شود.

وی گفت: از نظر فقهی، اگر فراتر از احتمال عقلایی، یک تجربه محقق، پیش روی ما قرار بگیرد که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، حادثه‌هایی همچون سیل مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کنند، قرار دادن اولویت در انجام و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها ضرورت شرعی پیدا می‌کند و در صورت تقصیر مسئولیت شرعی پدید می‌آید.

آیت الله مبلغی ادامه داد: از نظر حقوقی هم باید بررسی شود که در این زمینه چه قوانینی می‌توانند نظم و ساختاری بهتر را در جامعه ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: اکنون بحثی وجود دارد که اگر در جایی بودجه‌ای برای یک سد نهاده شده ولی به دلیل اهمال کاری، به مشکل بخورد آیا اهمال کننده‌ها مسئول هستند؟

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما باید برای قبل، حین و بعد از بحران برنامه داشته باشیم، گفت: ما به ویژه در مرحله قبل از بحران، باید زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم و کافی را حتی فراتر از حد نیاز ایجاد کنیم.