نقشه جامع علمی کشور باید با تعهد سیاسی همراه باشد / ایران 1404 باید برترین کشور علمی منطقه باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، دکتر حسین ملک افضلی شب گذشته در نشست ترسیم نقشه جامع علمی کشور در همایش آموزش پزشکی کشور گفت: نقشه جامع علمی کشور در قالب برنامه استراتژیک معرفی می شود و در این راه باید دید که چه چشم اندازی برای این برنامه وجود دارد. هم اکنون چشم انداز 1404 برای کشور تعریف شده و وظیفه ما نیز رسیدن به آن در افق 20 ساله است.

وی یاد آور شد: بر اساس این افق 20 ساله، ایران باید تا 1404 در منطقه ای که قرار دارد به رتبه اول علمی دست پیدا کند و در عین حال بر اساس توسعه مبتنی بر دانایی عمل کند. این مسئله به این معنی است که در وزارت بهداشت هر گونه تصمیمی باید بر مبنای علمی اتخاذ شود. در واقع این دورنما دو عنصر اساسی دارد یکی تولید علم و دیگری مبتنی بودن بر دانایی .

ملک افضلی افزود: تولید علم نیز باید بر اساس شاخص های معتبر علمی در دنیا انجام بگیرد. همچنین در توسعه دانایی محور نیز نمی توان تنها به حوزه دانشگاه ها محدود شد بلکه باید همه سطوح جامعه را با ایجاد تحول در آنها و مشارکت همه جانبه در این راه همراه کرد.

وی اظهار داشت : اگر می خواهیم نقشه جامع علمی کشور را ترسیم کنیم، این وظیفه تنها بر عهده دانشگاه ها نیست. متاسفانه سندهای کنونی که در زمینه توسعه علمی کشور تدوین شده است درون دانشگاهی است و مشارکتی در آن در نظر گرفته نشده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: مشارکت در یک امر احساس مالکیت ایجاد می کند و این برای ارتقاء یک بخش مهم تلقی می شود. برای اینکه مشارکت در نقشه جامع علمی کشور ایجاد شود باید همگانی باشد. نکته دیگری که در ایجاد حس مشارکت همگانی برای تدوین نقشه نیاز است، ایجاد یک فشار اجتماعی و کشاندن این مسئله به رسانه ها است.

وی افزود: علاوه بر فشار اجتماعی، هماهنگی و رهبری یکسان باید برای ترسیم نقشه علمی کشور وجود داشته باشد تا با یک مدیریت منسجم و هماهنگ یک نقشه یکسان برای کشور ترسیم شود.

ملک افضلی خاطرنشان کرد: برنامه استراتژیک نیازمند آسیب شناسی و شناختن نقاط ضعف و قوت است و باید روش و منش در راهبردها تحلیل شود. در واقع دید درست این است که همه ابعاد نقشه دیده شود، حتی ابعاد معنوی نقشه جامع علمی کشور، تا بتوان از دوران پیش دبستانی آن را برای همه اعمال کرد. این تصور غلطی است که نقشه جامع علمی کشور تنها در مرحله ورود به دانشگاه باید اعمال شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: شورای عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) تشکیل شده و کارهای ابتدایی نیز در این زمینه انجام داده اما در این شورا تنها معاونین وزارتخانه های دولتی حضور دارند و از صنعت و بخش خصوصی هیچ نشانه ای در آن نیست و طبیعی است که نقشه ای که در اینجا ترسیم شود نمی تواند جامع باشد.

وی توسعه دانایی محور را تنها با کمک افراد موثر و ایجاد کمیته های راهبردی قابل تحقق دانست و افزود: در صورتی که کمیته های راهبردی با هم هماهنگ نباشند و دستگاه های مختلف کشور با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، نقشه ناموزونی تدوین می شود و نمی تواند خصوصیات یک نقشه جامع را داشته باشد.

ملک افضلی یاد آور شد: نقشه جامع علمی کشور به هر گونه ای که ترسیم شود بیشترین ارتباط را با وزارت بهداشت خواهد داشت زیرا تولید علم در بخش سلامت و افزایش سطح سلامت مردم بدون تردید در کیفیت زندگی مردم موثر است و این مسئله یکی از پایه های توسعه پایدار خواهد بود.

وی افزود: وزارت بهداشت باید به طور دائم در تمام کمیته های علمی و راهبردی که برای ترسیم نقشه جامع علمی کشور تشکیل می شود، حضور فعالی داشته باشد و در عین حال در وزارتخانه نیز معاونت ها به صورت هماهنگ بتوانند یک نفشه علمی درست را ترسیم کنند.