حقوق عقب مانده فرهنگیان به سرعت پرداخت می شود

محمود فرشیدی امروز در حاشیه مراسم پایانی جشنواره علمی - پژوهشی بسیج فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود : بخشنامه ای از جانب من ، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت به استانها فرستاده شده تا به این ترتیب مطالبات معلمان پرداخت شود .

وی در ادامه گفت : در این بخشنامه 5 سرفصل وجود دارد که پرداخت سریع حقوق عقب مانده حق التدریسی ها از جمله آن است .

فرشیدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص چهارشنبه سوری و برنامه های وزارت آموزش و پرورش گفت : مدیران مدارس در این زمینه آگاهیهای لازم را به دانش آموزان داده اند و برنامه های خوب تلویزیون نیز در این امر موثر خواهد بود .

وی در پاسخ به این که بیشتر سانحه دیدگان چهارشنبه سوری سال گذشته دانش آموزان بوده اند تاکید کرد : هیچ یک از این اتفاقات در مدرسه رخ نداده است .

وی در برابر این سوال که گفته می شود پرداخت عیدی معلمان به سال آینده کشیده می شود گفت :" امیدواریم که این طور نباشد شما هم دعا کنید ، اما احتمال این موضوع کم است " .

وی در زمینه تجمعات اخیر معلمان سکوت کرد و هیچ پاسخی نداد .

فرشیدی طراحی سوالات موهون آزمون ضمن خدمت فرهنگیان و از پیش تعیین شده بودن این سوالها برای تخریب چهره وزیر آموزش و پرورش را تکذیب کرد .