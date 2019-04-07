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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۷:۰۹

در جلسه عصر امروز؛

اولویت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس در سال جاری تعیین شد

اولویت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس در سال جاری تعیین شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون عملکرد سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و اولویت های سال ۹۸ هم تعیین شد.

محمداسماعیل سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: در این جلسه پیرامون عملکرد سال ۹۷ این کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اولویت‌های سال ۹۸ این کمیسیون تعیین شد.

وی با اشاره به اولویت‌های تعیین شده کمیسیون فرهنگی در سال ۹۸ گفت: قرار بر این شد منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی این است که بعد نظارتی خود را تشدید کند؛ چرا که به گفته برخی نمایندگان که ناظران مجلس در برخی شوراها و دستگاه‌ها هستند، بعضاً جلسات این شوراها تشکیل نمی‌شود و قرار بر این شد با تقویت نقش نظارتی کمیسیون، این مساله مرتفع شود.

سعیدی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی آن است که برای رونق تولید و تحقق شعار سال فرهنگ سازی لازم را انجام دهد و اقدامات اساسی برای تحقق رونق تولید صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه درباره مشکلات مناطق سیل زده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار بر این شد اعضای کمیسیون فرهنگی در بخش‌ها و نهادهای فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه مشوق‌هایی ایجاد کنند تا این نهادها مردم را برای کمک رسانی به مناطق سیل زده بسیج کنند.

کد مطلب 4584015
زهرا علیدادی

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