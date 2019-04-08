۴ کلاهبردار در همدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی اجرای طرح ریجستری گوشی تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات که باعث کاهش چشمگیر قاچاق تلفن همراه در سطح کشور شد، سود جویان و فرصت طلبان به دنبال فرصتی برای سو استفاده از این ماده قانونی در جهت فعال کردن گوشی‌های قاچاق بودند.

وی افزود: در این راستا در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ۲ نفر با مراجعه به محل‌های حاشیه شهر همدان اقدام به توزیع سیم کارت همراه اول و ایرانسل به صورت رایگان در بین مردم می‌کنند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: با مراجعه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل مورد نظر مشاهده شد افرادی در محوطه مسجد با میز کار و یک دستگاه چاپگر، تعداد قابل توجهی سیم کارت و سند خام مربوط به ثبت نام را به صورت رایگان به مردم هدیه کرده و زمان فعال شدن سیم کارت‌ها را ۴۰ روز بعد اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: متصدیان که هیچ گونه مدارکی دال بر نمایندگی و ثبت نام ارائه نکردند توسط کارآگاهان دستگیر، اموال مربوطه توقیف و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار کامرانی صالح تصریح کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های فنی و تخصصی خود را برادر و راننده آژانس در یکی از مناطق تهران معرفی و اعلام داشتند که تجهیزات متعلق به یکی از دفاتر پیشخوان است و بابت ثبت نام سیم کارت‌ها، روزانه ۴ میلیون ریال دستمزد می‌گیرند.

وی افزود: با دعوت از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات رادیویی مشخص شد اقدام این افراد غیر قانونی بوده و به منظور سو استفاده از طرح ریجستری گوشی تلفن همراه با مدارک هویتی و فرم‌های مربوطه با مشخصات هر یک از همشهریان یک خط را در گوشی فعال و آن را ریجستر و از قاچاق بودن خارج می‌کردند.

وی اظهار داشت: با همکاری متهمان، ۲ نفر همدست آنان در تهران دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی استان همدان در تحقیقات بیان داشتند، پس از اخذ مدارک مردم قصد داشتیم گوشی‌های قاچاق را ریجستری کنیم.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ۴ متهم این پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: در این راستا یک دستگاه سواری پراید توقیف، ۲ فقره فقره سیم کارت ایرانسل و همراه اول و ۷۵۰ فقره سند جعلی صادره قبل از ریجستر شدن گوشی‌ها کشف شد.