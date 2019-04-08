به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اینستاگرام منتشر شده به شرح زیر است:

مشتاقان دفاع از حرم به کمک سیل‌زدگان خوزستان بیایند

جوانانی که سنشان اقتضا نمی‌کرد جهاد زمان دفاع مقدس را درک کنند و امروز نیز خیلی اصرار دارند که به عنوان مدافع حرم در جبهه حضور پیدا کنند، به نظر من باید بیایند خوزستان؛ چرا که حادثه اخیر یک دفاع از حرم است. هیچ چیزی بالاتر از کرامت انسان نیست.



به گزارش خبرگزاری مهر سردار قاسم سلیمانی از صبح دیروز یکشنبه همراه با مسؤولان ستاد اربعین حسینی کشور در استان خوزستان حضور یافت و از مناطق سیل‌زده رفیع و سوسنگرد بازدید کرد. وی سپس در جلسه جلسه برنامه‌ریزی مقابله با بحران سیل در این استان شرکت کرد.