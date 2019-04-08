۲۰ درصد خسارت سیل زدگان توسط بیمه ها پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور یکشنبه شب در جلسه بررسی مشکلات سیل اخیر در شرق مازندران در فرمانداری بهشهر افزود: هر حادثه‌ای متأثر از دو مرحله بحران و بازسازی و رفع خسارات است که باید با تلاش همه مردم و مسئولان برطرف شود.

وی اظهار کرد: در حادثه سیل اخیر مازندران با توجه به درگیر بودن ۱۲ شهرستان استان مازندران خوشبختانه از بحران عبور شد و اکنون باید برای بازسازی و رفع مشکلات اقدام شود.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه بازگشت آرامش به خسارت دیدگان به سیل اخیر زمان بر است؛ یادآور شد: اگر با تمام امکانات، پول و اقدامات هم وارد شویم؛ برای بازگشت آرامش نیازمند زمان هستیم.

خیریان پور گفت: ضرورت فعلی جامعه ایجاب می‌کند تا همه کنار هم بوده و با همت، تلاش، پشتکار و همگرایی و بسیج امکانات مردمی، نهادها و ادارات، بخش خصوصی و مردم وارد عمل شد.

وی افزود: در سیل اخیر بخشی از خسارت‌ها به واحدهای مسکونی، بخشی به واحدهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی و بخشی از خسارت‌ها در بخش ابنیه و زیرساخت‌ها بوده است.

معاون استاندار مازندران گفت: برآورد خسارت ۱۱۰۰و احد مسکونی اعلام خسارت شده در سیل مازندران ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که تاکنون ۲۰ درصد توسط شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شد.

خیریان پور افزود: تاکنون به ۴ هزار واحد مسکونی خسارت دیده مازندران کمک معیشتی پرداخت شد و تا پایان هفته باید ۸۰ درصد خسارت بیمه منازل خسارت دیده پرداخت شود.