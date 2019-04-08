متهم به قتل سه عضو یک خانواده در شهرستان قیدار به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: حکم اعدام متهم به قتل سه عضو یک خانواده در شهرستان قیدار که در بیست و چهارم بهمن ماه سال ۹۷ اقدام به قتل کرده بود، صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه تشریح کرد: نظر به حساسیت موضوع و آثار روانی و اجتماعی موضوع بر مردم منطقه به محض دریافت گزارش قتل از مراجع انتظامی و دستور اینجانب به دادستان شهرستان خدابنده مبنی بر انجام هرچه سریعتر تحقیقات پیرامون واقعه و پس از جمع آوری اطلاعات توسط حوزه قضائی محل وقوع قتل و نظریه پزشکی قانونی و البته با شکایت اولیای دم پرونده با دستور رسیدگی خارج از نوبت مبنی بر رسیدگی در کمترین زمان به شعبه یک کیفری استان ارجاع شد.
نیارکی خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی در خصوص جرایمی که با نظم عمومی مردم ارتباط دارد کوتاه نخواهد آمد و با قاطعیت نسبت به اجرای عدالت و احکام اسلامی اقدام خواهد کرد، لذا در همین راستا پرونده مذکور در کمترین زمان رسیدگی و حکم صادر شد.
شایان ذکر است در پی اتهام متهم م. ح نسبت به قتل سه عضو یک خانواده در شهرستان قیدار و طی فرایند رسیدگی، متهم به سه بار قصاص نفس توسط اولیای دم محکوم شد که پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی است که پس از قطعیت حکم صادره اجرا خواهد شد.
