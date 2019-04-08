برنامه امروز بانک مرکزی برای کنترل حواله درهم

خبرگزاری مهر- گروه اقتصاد- معصومه مهری: از ابتدای سال جاری بسیاری از دلالان و سوداگران بازار ارز رؤیای جهش نرخ را در سر میپروراندند و قصد داشتند همچون نوروز ۹۷، بازار را به سمتی هدایت کنند که نرخها در آن، آنطور که دلشان میخواهد حرکت کند و راه به قیمتهایی ببرد که تلاشهای بانک مرکزی را برای کنترل نرخ در بازار ناکام بگذارد. اما این چنین نشد؛ چراکه در روزهای پایانی سال ۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که صرافیهای بانکی در ایام تعطیلات نوروز نیز برای فروش ارز به متقاضیان به کار خود ادامه خواهند داد و همین امر سبب شد تا عرضه کننده ارز از کف خیابان فردوسی به سمت صرافیهای بانکی هدایت شود.
البته تلاشها در کوچه و پس کوچههای چهارراه استانبول برای خرید و فروش سوداگرایانه ارز همچنان ادامه داشت، اما همین اعلام بانک مرکزی سبب شد تا بسیاری از دلالان به تعطیلات نوروزی بروند و روزهای خود را صرف بازاری نکنند که بازدهی بالایی برای آنها ندارد. اما علیرغم همه این تلاشها، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که برخی تلاش داشتند تا در کشورهای همسایه، سکان بازار ارز ایران را به دست گیرند و در بازار آن هم در ایام تعطیلات نوروز، قیمت را بالا و پایین کنند.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که گزارشهای محرمانهای از کشورهای همسایه دریافت کرده است که نشان میدهد برخی میخواستند از طریق تعیین نرخ در کشورهای همسایه، نبض بازار ارز ایران را به دست بگیرند. اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون همین افراد مترصد فرصتی هستند تا بتوانند باز هم در بازار ارز ایران تأثیرگذار باشند و بنا بر این، هر نکتهای را بهانه قرار میدهند تا از آن استفاده کرده و برای بالا بردن نرخ تلاش نمایند.
بر همین اساس، روز گذشته علاوه بر اینکه نرخ حواله درهم در برخی کشورها افزایش یافته بود، اما برخی از سودجویان و کانالهای خبری، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با اهالی رسانه را دستمایه تلاش برای افزایش نرخ قرار داده و عنوان میکردند که سخنان همتی مبنی بر حرکت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی حکایت از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ در این حد و حدود دارد؛ موضوعی که البته از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رد شد.
در این میان یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخهایی که هم اکنون در بازار ارز دست به دست شده و حتی در صرافیهای بانکی نیز به منظور کنترل بازار، بر روی تابلو قرار میگیرد واقعی نیست و بخش واقعی اقتصاد ایران کشش این نرخها را ندارد و ارز در این کانالهای قیمتی، متقاضی از سمت بخش واقعی اقتصاد و مصرفکنندگان واقعی خریدار ندارد.
وی افزود: در صرافیهای بانکی هم نرخ ۱۳ هزار تومانی برای دلار خریداری ندارد و تنها مسافران یا متقاضیان بسیار خرد مجبور به خرید در این سقفها هستند؛ اما واردکنندگان و فعالان اقتصادی عمدتاً نیاز ارزی خود را با نرخهای پایینتری تهیه میکنند.
او گفت: برخی کانالهای تلگرامی و عدهای در سایر شبکههای اجتماعی و رسانهها شیطنت کرده و از سخنان رئیس کل بانک مرکزی اینطور برداشت کردهاند که دلار دیگر به کانال ۱۱ هزار تومانی برنمیگردد؛ در حالی که بانک مرکزی در حال برنامهریزی برای این موضوع است و قرار هم نیست که دلار بر روی این نرخهای غیرواقعی باقی بماند؛ اما هدف اول بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است و گاهی مجبور است که با این نرخها بازی کند.
این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: امروز بانک مرکزی برای کنترل نرخ حواله درهم و همچنین نرخ دلار برنامه دارد و تلاش میکند تا نرخ را کنترل نماید. بنابراین برخی نباید خواب جهش نرخ ارز را ببینند.
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