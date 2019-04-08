به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۷ اسفند سال ۹۷ تا ۱۶ فروردین ماه ۹۸ حدود یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۶۴۳ بازدید از جاذبه‎های گردشگری تاریخی و فرهنگی گلستان بازدید کردند.

کریمی اضافه کرد: همچنین ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۸۷ بازدید هم از جاذبه‎های گردشگری طبیعی و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۵۹۵ مسافر و گردشگر هم از جاذبه های دست ساز استان گلستان بازدید کردند.

وی ادامه داد: شهرستان های گرگان، علی آبادکتول و گالیکش به ترتیب بیشترین بازدید گردشگران را از جاذبه‎های گردشگری استان به خود اختصاص دادند.

کریمی افزود: نوروز امسال یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۶۰۳ نفر در استان گلستان اقامت داشتند.

وی همچنین گفت: ۱۶ هزار و ۹۶۷ مسافر در هتل ها، ۱۲ هزار و ۷۴۱ مسافر در بوم ‎گردی ها، ۳۷ هزار و ۶۱۴ مسافر در زائرسراها، سه هزار و ۲۸۹ مسافر در هتل آپارتمان‎ ها، چهار هزار و ۳۸۲ مسافر در مهمانپذیرها، ۱۳ هزار و ۹۶۲ مسافر در خانه مسافرهای رسمی و ۳۶ هزار و ۴۷ مسافر در تاسیسات اقامتی وابسته به آموزش و پرورش اقامت کردند.