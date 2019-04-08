به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۷ اسفند سال ۹۷ تا ۱۶ فروردین ماه ۹۸ حدود یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۶۴۳ بازدید از جاذبههای گردشگری تاریخی و فرهنگی گلستان بازدید کردند.
کریمی اضافه کرد: همچنین ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۸۷ بازدید هم از جاذبههای گردشگری طبیعی و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۵۹۵ مسافر و گردشگر هم از جاذبه های دست ساز استان گلستان بازدید کردند.
وی ادامه داد: شهرستان های گرگان، علی آبادکتول و گالیکش به ترتیب بیشترین بازدید گردشگران را از جاذبههای گردشگری استان به خود اختصاص دادند.
کریمی افزود: نوروز امسال یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۶۰۳ نفر در استان گلستان اقامت داشتند.
وی همچنین گفت: ۱۶ هزار و ۹۶۷ مسافر در هتل ها، ۱۲ هزار و ۷۴۱ مسافر در بوم گردی ها، ۳۷ هزار و ۶۱۴ مسافر در زائرسراها، سه هزار و ۲۸۹ مسافر در هتل آپارتمان ها، چهار هزار و ۳۸۲ مسافر در مهمانپذیرها، ۱۳ هزار و ۹۶۲ مسافر در خانه مسافرهای رسمی و ۳۶ هزار و ۴۷ مسافر در تاسیسات اقامتی وابسته به آموزش و پرورش اقامت کردند.
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