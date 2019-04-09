سهراب وکیل منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فعلی بوکس گفت: معتقدم در زمان ریاست ناطق نوری شرایط بهتر بود. ثوری رئیس تازه وارد برای ریاست ضعیف است و دیگران برایش تصمیم میگیرند. تصمیماتی بر اساس رفیق بازی و پارتی بازی که به آینده بوکس ضربه میزند.
وی افزود: در یکی از رقابتهای کشوری من را دعوت کردند که بعد از دیدن ۵ بازی اصلاً از شرایط خوشم نیامد و رفتم. جلوی برخی داوران را نمیگرفتند و حق کشی میشد. اینها باعث بدبختی بوکس ما میشود.
پیشکسوت بوکس ادامه داد: تیم برای رقابتهای بزرگسالان و جوانان پول رفت و آمد ندارد اما برخی آقایان با پرواز فرست کلاس به سفر میروند. متأسفانه بوکس خیلی ضعیف شده است. من یک خلبان بازنشسته هستم و برای اولین مدال جهانی تاریخ بوکس یک حقوق ناچیز در صندوق حمایت از پیشکسوتان برایم در نظر گرفتهاند که اصلاً دنبالش هم نمیروم. گفتهام این حقوق را صرف خانوادههای نیازمند کنند.
وکیل منفرد ادامه داد: شهر ما معدن بوکس بود، از ۱۱ نفر تیم ملی ۶ نفر انزلی چی بودیم اما حالا چه به روز بوکس آوردهاند. سه مسابقه خارجی رفتم و دو طلا و یک برنز گرفتم اما متأسفانه حالا وضعیت را ببینید. امیدوارم اتفاقی بیفتد و بوکس به روزهای طلایی اش بازگردد.
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