به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محبی در جلسه هماهنگی با معاونان و رؤسای ادارات به منظور تسریع در جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی و رسیدگی به سیل زدگان بیان کرد: سیل اخیر بخشی عظیمی از زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده و در برخی موارد تمام امکانات زندگی آنها از بین رفته، از همین رو و بر اساس وظیفه شرعی و انسانی، ستاد کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از همان روزهای نخست سال جدید شکل گرفت.

وی ادامه داد: تا به امروز پایگاه‌های ثابت این نهاد در سطح استان فعالیت خوبی داشتند و از امروز گروه‌های سیار برای جمع آوری کمک‌های مردمی نیز راه اندازی می‌شود تا بتوانیم کمک‌های مردم نوعدوست در سطح شهرستان‌های استان را جمع آوری و به سیل زدگان برسانیم.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین گفت: کمک به هم وطنان سیل زده وظیفه همگانی است و کمیته امداد هم در کنار مردم با تمام ظرفیت و بسیج امکانات در این پویش مشارکت دارد و کمک‌های هم استانی‌های عزیز را در اسرع وقت به دست سیل زدگان می‌رساند.

وی اعلام کرد: کمک‌های مردم استان قزوین که از سوی کمیته امداد جمع آوری شده تاکنون از مرز ۵۰۰ میلیون تومان نیز گذشته است که این رقم اگرچه قابل توجه است ولی با توجه به وسعت خسارت وارد شده باید استمرار داشته باشد.

محبی تصریح کرد: تلاش ما بر این است که کاری کنیم که نگرانی و دغدغه‌های سیل زدگان را کاهش دهیم و به یاری آنها بشتابیم.

وی با اشاره به اینکه سیل خسارت‌های زیادی به خانواده‌های ایتام و محسنین تحت حمایت وارد کرده که با توجه به بنیه اقتصادی ضعیف این خانواده‌ها، امکان جبران خسارتهای وارد شده برای آنان دشوار است، عنوان کرد: کمک‌های اساسی و ضروری برای سیل‌زدگان، شامل اقلام بهداشتی، فرش، موکت، پتو، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، کفش و البسه، کنسروجات و آب معدنی است.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین توضیح داد: مردم نوعدوست استان قزوین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۶۳۹۹۹۹ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۸۲۶۶۳ نزد بانک کشاورزی واریز و یا از طریق سامانه تلفن همراه # ۹۹*۸۸۷۷ * برای مشارکت در این امر خیر اقدام کنند.

وی یادآورشد: کمک‌های نقدی مردم برای ساخت و تعمیر مسکن، تأمین وسایل ضروری منزل، کمک‌معیشت سیل زدگان هزینه شده و کمک‌های کالایی نیز برای مصرف تحویل سیل زدگان می‌شود.