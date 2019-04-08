به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، گفت: فلسفه وجود واگذاری‌ها این است که باری از دوش دولت برداشته شود اما امروز اغلب واحدهای واگذار شده نه تنها مشکلاتشان حل نشده است بلکه باری به دوش دولت شده‌اند.

وی با اشاره به عدم اهلیت افرادی که شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به آنها واگذار شده است، گفت: سازمان خصوصی سازی باید یار دولت باشد اما امروز باری بردوش دولت است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: متأسفانه اشتغال موجود با خصوصی سازی ها حفظ نشده و واگذاری‌های نادرست موجب از بین رفتن اشتغال شده است.

ادیانی علت تفاوت قیمت واگذاری‌ها با قیمت عرفی، انحرافات عجیب و غریب سازمان خصوصی‌سازی از قانون و نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط این سازمان را از جمله موارد مهم تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.

وی گفت: متأسفانه نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده و با واگذاری‌های غلط، مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجاد شده است. تنها در مورد خصوصی سازی ها می‌توان گفت «وااسفا».

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعمال سلیقه به جای اجرای قانون باعث شده است ما بر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مصمم باشیم.