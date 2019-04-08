توقیف ۶۲ دستگاه خودرو غیر مجاز حامل دام در ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، فراز احمدی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۶۲ دستگاه خودرو حامل ۱۳۵۹ رأس دام سبک و سنگین غیر مجاز توقیف شد.

وی سپس ادامه داد: در راستای اجرای طرح تشدید کنترل مبادی ورودی و خروجی جهت جلوگیری از حمل و نقل غیرمجاز دام که از تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۹۷ تا پایان سال با همکاری عوامل زحمت کش نیروی انتظامی و اکیپ‌های سیار پست قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان ملکان آغاز شده است، ۶۲ دستگاه خودروی حمل دام زنده فاقد مجوزهای لازم جهت حمل بهداشتی متوقف شد.

احمدی سپس افزود: از متخلفین تعداد ۱۲۲۲ رأس دام سبک و ۱۳۷ رأس دام سنگین فاقد مجوز بهداشتی – قرنطینه‌ای و یا بدون پلاک گوش بارکد دار کشف شده است.

وی ادامه داد: از این میان تعداد ۶۸۷ رأس دام سبک که قابلیت کشتار را داشته‌اند به نزدیک ترین کشتارگاه‌های داخل استان ارسال شده است و سایر دام‌های توقیفی به دلیل مولد بودن و یا سایر دلایل، طی معاینات بالینی و انجام واکسیناسیون‌های لازم و اجرای برنامه سمپاشی و ضد عفونی، جهت گذراندن دوره قرنطینه به مبدا عودت شده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این شهرستان به علت واقع شدن در ناحیه مرزی بین استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها، به عنوان گلوگاه ورود و خروج دام از جنوب استان است، گفت: با توجه به این موضوع کنترل تردد دام به عنوان راهکار اساسی جهت مقابله با ورود و شیوع انواع بیماری‌های دام به استان خواهد بود.