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۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان خبر داد:

توقیف ۶۲ دستگاه خودرو غیر مجاز حامل دام در ملکان

توقیف ۶۲ دستگاه خودرو غیر مجاز حامل دام در ملکان

ملکان- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از توقیف ۶۲ دستگاه خودرو غیر مجاز حامل دام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز احمدی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۶۲ دستگاه خودرو حامل ۱۳۵۹ رأس دام سبک و سنگین غیر مجاز توقیف شد.

وی سپس ادامه داد: در راستای اجرای طرح تشدید کنترل مبادی ورودی و خروجی جهت جلوگیری از حمل و نقل غیرمجاز دام که از تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۹۷ تا پایان سال با همکاری عوامل زحمت کش نیروی انتظامی و اکیپ‌های سیار پست قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان ملکان آغاز شده است، ۶۲ دستگاه خودروی حمل دام زنده فاقد مجوزهای لازم جهت حمل بهداشتی متوقف شد.

احمدی سپس افزود: از متخلفین تعداد ۱۲۲۲ رأس دام سبک و ۱۳۷ رأس دام سنگین فاقد مجوز بهداشتی – قرنطینه‌ای و یا بدون پلاک گوش بارکد دار کشف شده است.

وی ادامه داد: از این میان تعداد ۶۸۷ رأس دام سبک که قابلیت کشتار را داشته‌اند به نزدیک ترین کشتارگاه‌های داخل استان ارسال شده است و سایر دام‌های توقیفی به دلیل مولد بودن و یا سایر دلایل، طی معاینات بالینی و انجام واکسیناسیون‌های لازم و اجرای برنامه سمپاشی و ضد عفونی، جهت گذراندن دوره قرنطینه به مبدا عودت شده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این شهرستان به علت واقع شدن در ناحیه مرزی بین استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها، به عنوان گلوگاه ورود و خروج دام از جنوب استان است، گفت: با توجه به این موضوع کنترل تردد دام به عنوان راهکار اساسی جهت مقابله با ورود و شیوع انواع بیماری‌های دام به استان خواهد بود.

کد مطلب 4584501

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