دامپزشکی همدان ۴۸ هزار دز واکسن شاربن به لرستان ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان همدان، محمودرضا رسولی گفت: در پی بارندگی‌های چند روز گذشته در کشور و بروز سیل در بیشتر نقاط استان لرستان، متأسفانه شاهد خسارات زیادی به مردم بودیم که باعث از بین رفتن خانه‌ها و قطع راه‌های ارتباطی با این مناطق بود.

وی گفت: در همین راستا و با توجه به وظیفه امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده اقلامی شامل ۴۰۳ لیتر انواع مایع‌های ضدعفونی کننده، ۱۵۰ لیتر سم سایپرمترین، ۸۱ هزار دز واکسن تب برفکی بی والان، ۴۸ هزار دز واکسن شاربن، یک دستگاه سمپاش موتوری، دو دستگاه خودرو بهه همراه اکیپ واکسیناسیون و یک اکیپ سم پاش به همراه مجموعه‌ای از مکمل‌های درمانی، کنستانتره های مختلف، انواع آنتی بیوتیک برای کمک به دامداران مناطق سیل زده در استان لرستان ارسال شد.

وی با اشاره به تجهیز و اعزام اکیپ همکاران اداره کل دامپزشکی استان همدان به مناطق سیل زده استان لرستان اظهار داشت: ارزش ریالی این محموله‌ها یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بوده که به منظور کمک به سیل زدگان و دامداران در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان عنوان کرد: تعداد ۲۳ تخته پتو نیز با کمک‌های نقدی همکاران اداره کل دامپزشکی استان همدان خریداری و به جمعیت هلال احمر استان تحویل داده شد تا به مناطق سیل زده شمال کشور اهدا شود.