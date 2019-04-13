چالش فردوسی باکاراکترهای شاهنامه/نمایشی که ازدل یک توقیف شکل گرفت

عباس عبداللهزاده نویسنده و کارگردان نمایش «اکوان دیو» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «اکوان دیو» یک کمدی عاشقانه است که اجرای خود را از ۱۸ فروردینماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است. نمایش درباره شبی است که فردوسی قصد دارد منظومه عاشقانه بیژن و منیژه را بنویسند اما در ادامه با چالشهایی روبرو میشود.
وی ادامه داد: فردوسی در آن شب با گیو؛ یکی از قدیمیترین کاراکترهایی که در شاهنامه خلق کرده، در حال معاشرت است و قصد دارد داستان عاشقانه بیژن و منیژه را بنویسد اما در مسیر نوشتن با چالش بزرگی در رابطه با شخصیتهای داستان روبرو میشود به این ترتیب که شخصیتهای مختلف مرد و زن تلاش میکنند به هر ترتیبی که شده بتوانند نقشهای اصلی این منظومه را از آن خود کنند. این افراد از هر راهی استفاده میکنند تا نویسنده را متقاعد کنند برایشان نقش بیشتری بنویسد. این نمایش ۲۰ شخصیت دارد که تنها کاراکتر واقعی آن، خود فردوسی است و بقیه آنها زاییده ذهن وی و شخصیتهای داستانیاش هستند.
عبداللهزاده با اشاره به ویژگیهای نمایش بیان کرد: «اکوان دیو» قرار نیست داستانی کلاسیک را روایت کند و همه شخصیتها از لحاظ ظاهری و بیانی مدرن بوده و گریمهای فانتزی امروزی دارند. در این اثر نمایشی شاهد دختر و پسرهایی هستیم که میخواهند از طریق دیده شدن هویت پیدا کنند. حتی بیژن و منیژه نیز شخصیتهایی امروزی هستند که به زبان فرانسه صحبت میکنند.
وی یادآور شد: در این نمایش کاراکترها برای بقا و ماندگاری بیشتر در داستان تلاش میکنند و میخواهند فردوسی را مجاب کنند که ابیات بیشتری برایشان بنویسد. این افراد با بحران هویت روبرو هستند و هرکدام برای رسیدن به هدفشان روشهای مختلفی دارند و فردوسی باید از میان این همه کاراکتر، بهترینها را انتخاب کند.
این نویسنده در پایان درباره چگونگی شکلگیری این اثر نمایشی توضیح داد: در واقع این نمایش از دل یک توقیف شکل گرفته است. ما پیش از این نمایش «فستیوال» را برای اجرا آماده کرده بودیم اما کار نتوانست نظر شورای ارزشیابی و نظارت را جلب کند و متاسفانه نمایشی که ۶ ماه برای آمادهسازی آن تمرین کرده بودیم، صددرصد توقیف شد. بعد از اینکه ۶ ماه زحمات گروهم به هدر رفت نمایش «اکوان دیو» که در مراحل ابتدایی تمرین بود از دل این نمایش بیرون آمد و تصمیم گرفتیم این اثر نمایشی را به صحنه ببریم.
سروش طاهری، مانلی حسینپور، احمد داودی، فرشاد مجرب، مصطفی زندی، بهراد محمدی، یاسمن جعفری، عاطفه غضنفری، احسان سخی، شقایق مهاجر، فاطمه گوشه، پویا فراهانی، پانته آ احمدخان، آیلار شجری، آیناز شجری، احسان خان محمدی، شهاب بهرامی، مریم خادمی، مبینا فرهت بازیگران این اثر نمایشی هستند که فروردین و اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
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