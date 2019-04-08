سیل به بیش از ۱۲۰۰ پل در کرمانشاه خسارت وارد کرد

مسعود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارات وارده ناشی از سیل به راه‌های استان کرمانشاه گفت: در حوزه راهداری ۳۶۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌های وارد شده است.

وی افزود: در نتیجه سیل اخیر به ۱۲۰۰ پل ما خسارت وارد شده و نیازمند تعمیر هستند و همچنین علاوه بر ۱۲۰۰ پل مذکور، ۵۳ پل نیز در این حادثه تخریب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تخریب ۸۸۳ کیلومتر روکش راه در استان کرمانشاه طی سیل مذکور خبر داد و گفت: در طی سیل اخیر برای بازگشایی راه‌ها ۴۴۱ دستگاه ماشین آلات به کار رفته است.

وی با بیان اینکه در این حادثه همچنین ۴۶ شاخه لوله بتنی و ۶۷۰ تن آسفالت سرد از بین رفته است، عنوان کرد: بهسازی راه‌های مذکور را علاوه بر موارد ذکر شده نیازمند ۲۷ تن سیمان مصرفی است.

شریفی از اعزام ۷ دستگاه از ماشین آلات راه و شهرسازی استان کرمانشاه به استان لرستان و برای کمک به بازگشایی راه‌های این استان خبر داد.

این مسئول در بخش دیگر از سخنانش به خسارات وارده به حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: در این حوزه ۵۵۹ پل ما آسیب دیده و نیازمند تعمیر است.

وی از تخریب ۴۴۸ کیلومتر راه نیز در این حوزه طی سیل اخیر خبر داد و گفت: برای بازگشایی راه‌ها در این حوزه نیز ۵۳ دستگاه ماشین آلات و ۹۰ نفر پرسنل به کارگیری شدند.