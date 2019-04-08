به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مهدوی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری تبریز نظارت بر انتخابات مجلس است، افزود: فعالیت‌های مدیران دستگاه‌های دولتی در انتخابات باید بی طرفانه باشد. با مدیرانی که خلاف این موضوع عمل کنند برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرمانداری تبریز با بی طرفی کامل برگزاری انتخاباتی پر شور با مشارکت بالا در برنامه‌های خود دارد، گفت: هرگز اجازه نمی‌دهیم از اموال دولتی به نفع شخص یا جریانات سیاسی استفاده شود.

مهدوی همچنین در ادامه به وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: خسارت این سیل‌ها به علت توجه نکردن به منابع طبیعی بیشتر شده است.

فرماندار تبریز با اشاره به لایروبی و بهسازی کانال‌ها و مسیل های شهر تبریز گفت: خوشبختانه در ایام تعطیلات نوروزی بسیاری از مسیل های تبریز به همت شهرداری لایروبی شد و باید این فعالیت‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای وقوع سیل ضروری است، گفت: باید تمام مدیران و مسئولان در آماده باش باشند.

مهدوی با تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال به شعار سال ۹۸ با عنوان رونق تولید اشاره کرد و گفت: وظیفه مدیران رفع موانع تولید و ایجاد بسترهای لازم برای رونق تولید است.

وی سپس به ضرورت حل مشکلات مردم نیز اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات معیشتی مردم و تولید از اولویت دولت است. تمام دستگاه‌ها باید بدون منت پاسخگو و خادم مردم باشند و به صورت واقعی ارباب رجوع را تکریم کنند.