حجم آب درتالاب میقان به ظرفیت کامل رسید/ذخیره بی سابقه آب در سدها

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله آمره ای اظهار داشت: در سال آبی جاری میانگین بارندگی‌های استان به ۴۳۰ میلی متر رسیده که نسبت به آمار درازمدت رشد ۹۰ درصدی نشان می‌دهد و حجم بارش‌های استان مرکزی تاکنون چهار میلیارد مترمکعب بوده که از این میزان ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روخانه ها و چشمه‌ها جاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی افزود: سد کمال صالح اراک اکنون در حال سرریز است و سد ساوه نیز بعد از اولین سرریز در سال ۷۶ اکنون ۱۶۵ میلیون مترمکعب، آب ذخیره دارد.

آمره ای بیان کرد: بارش‌های مناسب هفته‌های اخیر باعث شد تا تالاب میقان اراک با ۱۰۰ کیلومتر وسعت به طور کامل آبگیری شود. این میزان ذخیره در طول ۴۰ سال اخیر کم سابقه است و تالاب میقان اراک اکنون دوران طلایی را در حجم آب تجربه می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: ۱۸ مسیر ورودی به تالاب سیلاب‌های اخیر را به میقان اراک هدایت کرد و امکان جذب بیشتر آب در تالاب با توجه به شکل مخروطی وجود دارد. این تالاب ظرفیت ۲ برابر حجم موجود آب کنونی را دارد و هیچ خطری روستاهای اطراف و فرودگاه اراک را تهدید نمی‌کند و می‌تواند ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را در خود جای دهد.