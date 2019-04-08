به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اردبیل یادآور شد: با مشخص شدن دقیق و همراه با جزئیات فرایند تأمین تا توزیع کالاهای اساسی می‌توان در کنترل و تنظیم قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان گام اساسی را برداشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل ادامه داد: با مشخص شدن دقیق فرایند نظارت بر کالاهای مختلف و تشریح وظایف دستگاه‌ها از هر گونه افزایش غیرقانونی و غیرموجه قیمت‌ها جلوگیری به عمل آمده و زمینه تعدیل قیمت‌ها فراهم خواهد شد.

عزیزی یادآور شد: با حذف واسطه‌ها و توزیع کالا به صورت مستقیم در تأمین نهاده‌های دامی می‌توان مشکلات مربوط به افزایش و تفاوت قیمت‌های اعلامی را مدیریت و ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی در توزیع کالاهای مورد نظر باید به صورت دقیق مشخص و بررسی شود، افزود: موانع و مشکلاتی که در توزیع کالاها و محصولات به مانند توزیع میوه شب عید وجود داشت باید احصاء شده و با جمع بندی جامع برای تأمین مناسب و مورد انتظار آن در سال آتی اقدام شود.

عزیزی در خصوص وضعیت قیمت سبوس و جو در استان نیز متذکر شد: تفاوت‌هایی در قیمت بازار سبوس و جو با آنچه که تأمین می‌شود دیده شده و برخی از گزارش‌ها از صادرات این محصولات به کشورهای خارجی نیز خبر می‌دهد و در این راستا باید با اتخاذ تدابیر مناسب بعد از تأمین نیاز استان و کشور به موضوع صادرات نیز ورود شود.