به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه علی رغم زحمات فراوانی که رسانه‌های متعدد کشیدند و تلاش‌های بسیار خوب و مجدانه ای انجام دادند اما آنچه در مشاهدات می‌بینیم متفاوت است، اظهار داشت: عمق خسارات بیش از آن چیزی است که انعکاس می‌یابد؛ خسارات و آسیب‌های مادی و روحی بیش از آن چیزی است که انعکاس می‌یابد و دوربین و قلم از انتقال این حجم از خسارت قاصر است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها کار موفقی را انجام دادند و خیلی تلاش کردند، صدا و سیما خوش درخشید در این حوادث اخیر، تصریح کرد: اما باید ‬بیش از این تلاش شود؛ فاصله میان آنچه در صحنه می‌بینیم و آنچه منعکس می‌شود زیاد است.

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه باید خود را جای کسانی که سیل خانه و همه دارایی آنها را برده بگذاریم تا متوجه شویم چقدر عمق حادثه زیاد است، افزود: امروز اهالی مناطق سیل زده به خانه کسانی که آسیب ندیده‌اند رفته اند، این افراد مسکن نیاز دارند و امکانات بسیاری برای سامان دادن زندگی آنها نیاز است.

مقدم فر با اشاره به اینکه انسجام مردمی در کمک به سیل زدگان فوق العاده بوده اما کمک‌ها کافی نیست و باید استمرار یابد، ادامه داد: ‬مردم نباید تنها بمانند، مردم خود لرستان و سایر استان‌ها کمک کنند تا زندگی مردم سیل زده سامان یابد.