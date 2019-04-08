به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه علی رغم زحمات فراوانی که رسانههای متعدد کشیدند و تلاشهای بسیار خوب و مجدانه ای انجام دادند اما آنچه در مشاهدات میبینیم متفاوت است، اظهار داشت: عمق خسارات بیش از آن چیزی است که انعکاس مییابد؛ خسارات و آسیبهای مادی و روحی بیش از آن چیزی است که انعکاس مییابد و دوربین و قلم از انتقال این حجم از خسارت قاصر است.
وی با بیان اینکه رسانهها کار موفقی را انجام دادند و خیلی تلاش کردند، صدا و سیما خوش درخشید در این حوادث اخیر، تصریح کرد: اما باید بیش از این تلاش شود؛ فاصله میان آنچه در صحنه میبینیم و آنچه منعکس میشود زیاد است.
مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه باید خود را جای کسانی که سیل خانه و همه دارایی آنها را برده بگذاریم تا متوجه شویم چقدر عمق حادثه زیاد است، افزود: امروز اهالی مناطق سیل زده به خانه کسانی که آسیب ندیدهاند رفته اند، این افراد مسکن نیاز دارند و امکانات بسیاری برای سامان دادن زندگی آنها نیاز است.
مقدم فر با اشاره به اینکه انسجام مردمی در کمک به سیل زدگان فوق العاده بوده اما کمکها کافی نیست و باید استمرار یابد، ادامه داد: مردم نباید تنها بمانند، مردم خود لرستان و سایر استانها کمک کنند تا زندگی مردم سیل زده سامان یابد.
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