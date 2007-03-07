پیشنهاد تهران برای همکاری سه جانبه ایران -کومور- ونزوئلا در ساخت مخازن نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی و احمد بن سعید جعفر، وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کومور آخرین راههای تحکیم مناسبات دو کشور به ویژه همکاری های توسعه ای و صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور کومور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امورخارجه کشورمان با تشریح آخرین مناسبات دو کشور گفت: اساس روابط ایران و کومور در پرتو رهنمودهای رهبران دو کشور در زمینه همکاری های توسعه رو به پیشرفت است و ما در صدد تحکیم این روند می باشیم.

متکی بااشاره به زمینه های متنوع همکاری دو کشور اظهار داشت: کشور کومور دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی در زمینه ایجاد مخازن ذخیره سازی نفت می باشد و این پروژه برای کومور می تواند مزایای مناسبی داشته و زمینه های صادرات ایران را تقویت سازد.

وزیر امورخارجه کومور هم با اشاره به نقش ایرانیان در توسعه و پیشرفت آفریقا به ویژه جزایر کومور طی سالیان گذشته گفت: کومور مایل است تا در زمینه تعمیق مناسبات با ایران و باهدف بهره گیری از تجربیات تمدن اسلامی ایران و همچنین با اراده قوی رهبران دو کشور، زمینه های گسترش همکاری ها را تعقیب نماید.

وی بااشاره به حضور نهاد ها و شرکت های ایرانی در پروژه های اقتصادی این کشور در عرصه های درمانی ، راه سازی و ماهیگیری تاکید کرد که در سایر حوزه های اقتصادی نظیر توریسم، می توان دامنه همکاری های دوجانبه را افزایش دادهو ظرفیت های جدیدی را ایجاد کرد.

وزیر امورخارجه کوموردر پایان هدف از سفر به تهران را بهره مندی از تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه های اقتصادی و فرهنگی اعلام و تاکید کرد که در این چارچوب، حامل پیامی برای رئیس جمهوراست .