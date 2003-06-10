مركز رصد و نجوم دوره هاي آموزشي خود را از 8 تيرماه آغاز مي كند

محمد رضا نوروزي در گفتگو با خبرنگارفرهنگي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود : اين كلاس ها در سه سطح آشنايي با نجوم ويژه دانش آموزان دبستاني ، مقدماتي ويژه دانش آموان راهنمايي و دبيرستان و پيشرفته مخصوص اعضاي قبلي مركز برگزار ميشود.

وي درباره نحوه برگزاري اين كلاسها گفت : كلاس هاي آشنايي با نجوم كه هفته اي يك روزازساعت9 تا 30/10 برگزارميشود از 8 تيرماه آغاز شده و تا 18 شهريور ماه ادامه دارد وبراي اين دوره ها كلاسهاي آشنايي با نجوم ،رصد صور فلكي ، بازديد از آسمان نما و موزه زمان در نظر گرفته شده است .

نوروزي در خصوص كلاسهاي دوره مقدماتي گفت : اين كلاسها نيزدر40 جلسه ( روزهاي يكشنبه و سه شنبه مخصوص دختران و دوشنبه و چهارشنبه مخصوص پسران ) برگزار مي شود و براي اين كلاسها آشنايي با منظومه شمسي ، اختر فيزيك ، صورت هاي فلكي ورصد ، كره آسمان،محاسبه نجومي ، اردوهاي رصدي ، آسمان نما در نظر گرفته شده است .

همچنين براي دوره هاي پيشرفته نيز كه طي دو سال گذشته از كلاسهاي ما استفاده مي كنند نيز انجام پروژه هاي نجومي ، شبيه سازي رصدخانه هاي معتبر جهان و بازديد و اردو در نظر گرفته شده است .

نوروزي بهره مندي از امكانات سمعي و بصري و امكانات مجهز نجومي و رايانه اي رااز امكانات مركز ذكر كرد و افزود : در مركز نجوم كانون يك تلسكوپ ثابت 6 اينچي و يك تلسكوپ 10 اينچ پرتابل وجود دارد كه براي رصد شهاب سنگ ها و گودال هاي آسماني در اردو هاي خارج از شهرازآن استفاده مي شود . درباره اسلايد و فيلم نيز تمام سعي ما در جهت غني كردن مجموعه است و تا به حال 1200 اسلايد جمع آوري كرده ايم .

نوروزي درباره فعاليت هاي انجام شده در اين مركز گفت : اين مركز در سال هاي اخير در پديده هاي تازه نجومي به وقوع پيوسته مانند گذر عطارد از مقابل خورشيد و كسوف دهم خردادو روز جهاني نجوم برنامه هاي مختلفي را براي علاقمندان به علم نجوم تدارك ديده بود، همچنين اين مركز با ارتباطات بين المللي كه با مراكز نجومي و رصد خانه هاي معتبر جهان و دانشگاهها دارد در مسابقات و پروژه هاي آنها شركت مي كند. مثلا سال گذشته دانش آموزان دوره پيشرفته مركزبا شركت درپروژه ساخت عدسي براي نوع خاصي از تلسكوپ توانستند حايز رتبه شوند.

ثبت نام اين دوره از كلاسها از روز 17 خرداد ماه آغاز شده و تا هفتم تير ماه ادامه دارد .

مركز رصد و نجوم زعفرانيه كانون با شماره تلفن 2706167 آماده پاسخگويي به علاقمندان ثبت نام در كلاسهاي آموزش نجوم آماتوري است .