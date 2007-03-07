به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عصر امروز در دیدار با یوسف بن علوی وزیر مسئول در امورخارجی عمان ، نقش کشورهای عربی، به خصوص عربستان را در حل مسایل منطقه مهم دانست و گفت: سابقه نشان می دهد که همکاری ایران و عربستان بسیاری از گره های دیپلماتیک و اقتصادی را باز کرده است.

وی با تشریح مذاکرات هسته ای ایران با غربی ها گفت: ایران در راستای اعتماد سازی یک بار اقدام به تعلیق کرد،اما غربی ها هیچ اقدام سازنده و مهمی نکردند و تعهدات آنها عملی نشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی بابیان هزینه های علمی، اقتصادی و سیاسی تعلیق، افزود: چون غربی ها هیچ کاری نکردند ، ایران پس از پایان سقف زمانی تعلیق، شروع به غنی سازی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت پیشرفت های صلح آمیز پرونده هسته ای ایران را اقدامی پسندیده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ، پیشرفت و تامین نیازهای کشور دانست و گفت: کسی در ایران نمی تواند پیشرفت های فنی و علمی ایران را متوقف کند و تعلیق نماید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ابراز نگرانی از تداوم جنایات اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها، توافقات مکه را سرمایه ای برای فلسطین دانست و گفت:اگر نتیجه این توافقات ، تقویت همدلی بین گروهها با محوریت ساف باشد، کار مهم و ماندگاری است.

وزیر مسئول درامور خارجی عمان نیز دراین دیدار باتشریح روابط دو کشور گفت: مسئولان عمان همیشه علاقمند هستند که درباره مسائل مختلف منطقه با مسئولان ایرانی گفتگو کنند.

یوسف بن علوی اختلافات مذهبی وفرقه ای در عراق حتی در سطوح بالا را باعث تضعیف مقاومت مردم عراق و تقویت عوامل حضور بیگانگان دانست و گفت: بهترین گام برای ایجاد و ثبات آرامش در عراق همکاری نزدیک کشورهای همسایه این کشور است .

وی با ابراز خرسندی از گسترش روابط ایران و عربستان گفت: شاید این ارتباط علی رغم خواسته های برخی از کشور های منطقه را به هم نزدیکمی کند.

وزیر مسئول در امور خارجی عمان با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی روابط ایران و عراق گفت: هیچ کشوری نباید از گسترش روابط دو کشور ناراحت باشد، بلکه خیر خواهان باید برای گسترش بیشتر آن تلاش کنند.

وی با صلح آمیز خواندن پرونده هسته ای ایران، به حساسیت های غرب نسبت به ایران اشاره کرد و گفت: جمع بین این اهداف و آن حساسیتها جز با ادامه مذاکرات دیپلماتیک ممکن نیست که باعث جلب اعتماد طرفین خواهد شد.

یوسف بن علوی با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران عنوان کرد که ایران نیز باید در این رابطه تلاش کند تا اعتماد دیگران را جلب کند.

وی نشست مکه راتلاش برای ایجاد دولت وحدت و ملی در فلسطین دانست و گفت: دولت وحدت ملی کمک می کند تا اوضاع فلسطین به سوی بهبود حرکت کند.