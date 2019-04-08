میزان رسوب در شکستن سد دز تأثیری ندارد/سدهای خوزستان بدون مشکل

داریوش بهارلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میزان رسوبات به هیچ وجه تأثیری بر شکسته شدن سدها ندارد و با توجه به میزان رسوب پشت سد دز، این سد نیز از این قاعده مستثنی نیست و خطری آن را تهدید نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در طراحی سدها مقاومت آنها پیش بینی و لحاظ می‌شود، تأکید کرد: هیچکدام از سدهای استان خوزستان مشکلی ندارند و خطری در خصوص شکسته شدن آنها را تهدید نمی‌کند.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: در تمامی سدها سیستم هشدار نصب شده است و با توجه به مدیریت‌های صورت گرفته هیج کدام از سیستم‌های هشدار به صدا در نیامده‌اند و خطری سدهای استان را تهدید نمی‌کند.

بهارلویی اظهار کرد: در صورت ورود سامانه جدید بارندگی، با مدیریت بین ورود و خروج آب از سدها، پیک سیل مهار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که در حوزه سدسازی نیز مطالعاتی انجام داده است در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود عمر مفیدی که برای سد دز در زمان طراحی آن در نظر گرفته‌اند حدود ۲۰۰ سال است که اکنون ۵۰ سال آن گذشته سپری شده است، اما میزان رسوبات انباشت شده پشت آن معادل زمانی است که ۲۰۰ سال از عمر آن گذشته باشد و با ادامه روند کنونی احتمال شکست سد دور از انتظار نیست.