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۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ۲۰:۳۷

پس از نشست وزرای خارجه عضو اتحادیه‌اروپا؛

موگرینی: تحریم‌های بیشتری علیه ونزوئلا وضع نمی‌کنیم

موگرینی: تحریم‌های بیشتری علیه ونزوئلا وضع نمی‌کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه عضو این اتحادیه گفت: تحریم‌های بیشتری علیه ونزوئلا وضع نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه پس از نشست وزرای خارجه عضو این اتحادیه در سخنانی گفت: اتحادیه اروپا به دنبال تحریم فراگیر علیه ونزوئلا نیست؛ بلکه اعضا ممکن است به بررسی اعمال محدودیت هائی علیه برخی از افراد در این کشور مبادرت نمایند.

مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در ادامه ادعا کرد که تحریم‌های کنونی بروکسل علیه ونزوئلا بر مردم این کشور تأثیری نگذاشته است!

گفتنی است، اتحادیه اروپا پیشتر و در اقدامی عجیب از رهبر شورشیان مورد حمایت غرب در ونزوئلا حمایت کرده بود!

کد مطلب 4585271

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