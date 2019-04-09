مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فهرست جمعیت‌های ملی اهدا کننده کمک به سیل زدگان کشورمان، اظهار داشت: تاکنون ۱۷ جمعیت کشور و یا نهاد بین المللی اقلام زیستی، بهداشتی، امدادی و غیره را به منظور کمک به سیل زدگان کشور برای ما ارسال کرده‌اند.

وی افزود: هلال احمر افغانستان، صلیب سرخ روسیه، آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جانیکا)، هلال احمر قطر، صلیب سرخ دانمارک، صلیب سرخ اتریش، صلیب سرخ هندوستان (ارسال فهرست اقلام مورد نیاز جمعیت)، سازمان غیر دولتی کمک‌های مردمی فرانسه، جمهوری اسلامی پاکستان تاکنون برای کمک به سیل زدگان ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

سلیمی با اشاره به کمک‌های ارسال شده از سوی هلال احمر ترکیه گفت: هلال احمر ترکیه اقلام زیستی و بهداشتی شامل ۳۲۰ دستگاه چادر، هزار عدد ملحفه، ۱۰۰ کیسه بهداشتی، ۱۶۲۵ تخته پتو، ۳۶۰ ست ظروف آشپزخانه و ۶۰ عدد والبر اهدا کرده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود: فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برای کمک به سیل زدگان کشور ۵۰۰ هزار دلار از محل صندوق اضطراری فدراسیون تصویب کرده است.

وی با اشاره به کمک‌های جمعیت صلیب سرخ آلمان، خاطرنشان کرد: همچنین جمعیت صلیب سرخ آلمان، ۴۰ فروند قایق بادی موتوری با تجهیزات کامل و پک تجهیزات نجات در سیلاب (شامل ۸۱ توپ لباس سیلاب، ۸۰ کلاه ایمنی نجات، ۴۰ جلیقه نجات سیلاب، ۴۵ جفت چکمه ایمنی ضد آب، ۳۸ جفت چکمه قابل استفاده در آب و خشکی، ۷ جفت چکمه ایمنی لاستیکی و ۹ ست نجات سریع در آب) اهدا کرده است.

سلیمی تصریح کرد: ۴۰ دستگاه قایق بادی موتوری و تعدادی تجهیزات نجات در سیلاب از جمله دیگر کمک‌های جمعیت صلیب سرخ آلمان است.

وی در تشریح کمک‌های هلال احمر کویت گفت: ۳۰۰ هزار دلار آمریکا برای خرید اقلام غذایی و غیر غذایی در محل از جمله کمک‌های هلال احمر کویت به سیل زدگان کشور است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ادامه داد: هلال احمر کویت دو محموله نیز به صورت جداگانه برای سیل زدگان کشورمان ارسال کرده است که محموله اول شامل ۴۰ تن اقلام امدادی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و ۴ دستگاه پمپ آب بوده است که وارد کشور شده است.

سلیمی یادآور شد: محموله امدادی دوم هلال احمر کویت شامل ۴۰ تن اقلام امدادی (هزار بسته غذایی خانوار به وزن هر بسته ۲۳ کیلوگرم، ۶۰۰ بسته غذایی خانوار به وزن هر بسته ۱۰ کیلوگرم و ۱۲۰۰ کیسه برنج برای خانوار به وزن هر کیسه ۵ کیلوگرم بوده است که وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: وزارت وضعیت‌های اضطراری ارمنستان نیز به سیل زدگان کشورمان اقلامی چون محموله امدادی شامل ۲۵۰ تخته زیرانداز، ۴ هزار تخته پتو، ۲۰ دستگاه چادر (M۱۰) و ۲۰ دستگاه چادر (M۳۰) کمک کرده است.

سلیمی اظهار داشت: دولت سوئیس برای ارسال دو دستگاه تصفیه آب با همراهی تیم کارشناسی برای آموزش استفاده از دستگاه‌ها اعلام آمادگی کرده است.

رئیس سازمان امداد و نجات، در پایان گفت: هلال احمر فلسطین نیز برای کمک بهداشتی و کمک به پاسخگویی، اعلام آمادگی کرده است.