به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان سخنرانی اعضای فراکسیون‌های سیاسی مجلس علیه اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروهک‌های تروریستی، جواد کریمی قدوسی اظهار داشت: انشاالله در مسیر جدید مبارزه با آمریکا، تمام گره‌های تولید ملی با دستان انقلابی نمایندگان و ملت ایران باز می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران امروز سیلی به گوش آمریکا خواهند نواخت که منجر به فروپاشی نظام سلطه در دنیا شود.

وی ادامه داد: سپاه ظرف دو سال برای دفاع از انقلاب و ایران، ۱۰۰ هزار جوان را استخدام کرد که ۲۶ هزار نفر از آنها به شهادت رسیدند و ۳۰ هزار نفر جانباز و آزاده شدند.

کریمی قدوسی افزود: ۱۷ هزار نفر از ملت ایران به دست گروهکی به شهادت رسیدند که امروز در دامن اروپا و آمریکا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سردار سلیمانی در خوزستان گفت: آقای ترامپ! کدام ارتش دنیا تا این حد معرفت و نجابت دارد که فرهنگ آن نردبان می‌شود تا زنِ گرفتار در سیل را نجات دهد؟ در کجای دنیا ژنرالی مثل سردار سلیمانی و سردار جعفری وجود دارد که به مردم خوزستان بگوید «ما کیسه شن می‌شویم و اجازه نمی‌دهیم سیل به خانه‌های شما وارد شود».

وی تصریح کرد: آقای لاریجانی یکی از پاسداران پیشکسوت انقلاب است.

کریمی قدوسی گفت: پیام ما به سید حسن نصرالله این است که ما آماده‌ایم کار را تمام کنیم. به مردم یمن هم می‌گوئیم ما آماده ضربه نهایی هستیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیام ما به حماس و جهاد اسلامی این است که به کمک شما می‌آییم تا صهیونیست‌ها را از سوراخ‌هایشان بیرون آورده و به هلاکت بکشانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای ترامپ! از امروز در اتاقی در فرودگاه نیویورک مستقر شو و منتظر استقبال از تابوت تروریست‌های آمریکایی باش.