تاکید پوتین بر مخالفت با تصمیم ترامپ درقبال جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، در واکنش به اقدام ترامپ مبنی بر به‌رسمیت‎ شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان، تاکید کرد: موضع مسکو را در قبال این مسئله می‌‏دانید. بیانیه وزارت خارجه روسیه در این باره بسیار شفاف است. تصمیم آمریکا مخالف با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

گفتنی است ترامپ ماه گذشته هنگام سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن، با امضای حکمی، حق حاکمیت این رژیم بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت.

این تصمیم از سوی بسیاری از تحلیلگران به مثابه هدیه انتخاباتی به نتانیاهو تفسیر شد حال آنکه واکنش شدید کشورهای مسلمان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را در پی داشت.

رژیم صهیونیستی بلندی‌های جولان را در جریان جنگ سال ۱۹۶۷ میلادی اشغال کرد و در سال ۱۹۸۱، حق حاکمیت خود خوانده بر این منطقه را به رسمیت شناخت.