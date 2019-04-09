به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه این فراخوان، دبیران انجمنهایی که موفق به دریافت شناسه از سامانه امور انجمنهای ادبی شدهاند، میتوانند در این مجمع حاضر شوند.
این گزارش میافزاید، دستور کار دومین مجمع عمومی انجمنهای ادبی کشور که قرار است روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت سال جاری در تهران برگزار شود، انتخاب دبیر مجمع عمومی و نیز دبیران استانی به رأی دبیران انجمنهای ادبی دارای شناسه سراسر کشور خواهد بود.
گفتنی است، ۲۲ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ و در جریان نخستین مجمع عمومی انجمنهای ادبی کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، غلامرضا طریقی به عنوان دبیر اولین مجمع انجمنهای ادبی کشور انتخاب شد.
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