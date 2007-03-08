۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۳۰

بامداد امروز؛

معاون اول رئیس جمهور تهران را به مقصد دمشق ترک کرد

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور بامداد امروز پنجشنبه در راس هیاتی، عازم دمشق پایتخت جمهوری عربی سوریه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع ومعادن و "شیخ الاسلام " نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات معاون اول رئیس جمهور را دراین سفر دوروزه به سوریه همراهی می کنند.

معاون اول رئیس جمهور در این سفر که با هدف گسترش همکاری های اقتصادی ایران و سوریه صورت می گیرد، قرار است  با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار وگفتگو کند.

دیدار با فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه و سایر مقام های عالیرتبه این کشور از دیگر برنامه های معاون اول رئیس جمهور در سفر به سوریه است.

داودی همچنین قرار است در مراسم بهره برداری از خط تولید خودرو ایرانی سمند در دمشق شرکت کند.

