تکریم ارباب رجوع در اولویت کاری شهرداری قرچک است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف صبح دوشنبه در بازدید از مناطق ۱، ۲ و ۳ قرچک سال جدید را به مدیران و کارکنان این مناطق تبریک گفت و از نزدیک در جریان خدمترسانی به شهروندان قرار گرفت.
خرمی شریف در این بازدیدها گفت: در راستای خدمات بهتر و بهینهتر به شهروندان قرچکی بازدید میدانی از اقدامات و فعالیتهای مناطق شهرداری انجام شد تا از نزدیک به کارکنان دیدار و توصیههای لازم را در جهت هر چه بهتر ارائه داده به شهروندان داده شد.
وی خطاب به مدیران مناطق و کارکنان اظهار داشت: شهرداری قرچک برای رفع مشکلات و رسیدگی به امورات جاریه مردم برنامهریزی مدونی ترتیب داده است و سال ۹۸، سال پرکاری برای مدیران مناطق و کارکنان خواهد بود.
شهردار قرچک تأکید کرد: مدیران مناطق و کارکنان تمام سعی خود را در جهت خدمت به مردم بکار گیرند و تکریم اربابرجوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.
این مدیر شهری افزود: بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مردم ولینعمت ما هستند و هیچگونه کمبودی در خدمترسانی به شهروندان پذیرفتنی نیست.
خرمی شریف بیان داشت: مدیران مناطق نظارت کافی از عملکرد و فعالیت کارکنان زیرمجموعه خود داشته باشند و نظارت بر پروژهها و اقدامات منطقهای خود را در دستور کار خود قرار دهند.
گفتنی است در این بازدیدها، محسن خرمی شریف شهردار قرچک مشکلات مناطق را بررسی کرد و اظهار امیدواری کرد که کمبودها و مشکلات به زودی برطرف شود.
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