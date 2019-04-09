به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح سه شنبه در جمع سپاه امیرالمؤمنین (ع) و در جشن اعیاد شعبانیه و روز پاسدار حضور یافت و ضمن تبریک این روزهای مبارک، نقش سپاه و بسیج را در همه صحنه‌ها بی بدیل عنوان کرد و افزود: همه مردم ایران عضو بسیج و سپاه هستند.

وی با اشاره به همیشه در صحنه بودن سپاه و بسیج، اضافه کرد: در سیل اخیر اگر پیشگیری به موقع و حضور در صحنه همه عوامل به ویژه بسیج و سپاه نبود با این حجم بارندگی فاجعه‌ای ایجاد می‌شد.

استاندار ایلام ادامه داد: سپاه و بسیج در دو اربعین گذشته نیز سنگ تمام گذاشت و ما به این همکاری و پای کار بودن‌ها دلگرم هستیم.

وی بیان داشت: بعد از پشت سر گذاشتن سیل مهیب، اکنون وقت سازندگی هست و باز به حضور بسیج و سپاه در این زمینه نیاز است.

وی افزود: امروز قسمت عمده ای از کار امداد رسانی و سازندگی در مناطق سیل زده استان را سپاه و بسیج بر عهده گرفته است و این جای تقدیر و تشکر دارد.

سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با عنوان این مطلب که امروز کسی نمی‌تواند در مقابل شکوه و عظمت سپاه و بسیج سر تعظیم فرود نیاورد، ادامه داد: هرچه آمریکا بر علیه گروه و نهادی در داخل باشد، مشخص می‌شود آن گروه و ارگان ریشه دار و اصیل است و امروز سپاه مورد حمایت آحاد مختلف مردم ایران اسلامی است.