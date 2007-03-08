راه حل صلح آمیز بهترین گزینه برای موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ، تانگ گوکیانگ Tang Guoqiang روز گذشته گفت : حل مسالمت آمیز (موضوع هسته ای ایران )به حفظ اختیارات و کارایی رژیم بین المللی عدم گسترش ، ثبات منطقه ای و خدمت به منافع مشترک جامعه بین المللی کمک خواهدکرد .



وی با بیان اینکه" آنچه که هم اکنون ضروری است؛ آغاز مذاکرات بدون تاخیر است" ، افزود :" پیشنهاد وقت اضافی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر توقف همزمان تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و غنی سازی اورانیوم ایران باید از سوی تمام طرفهای مربوطه به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد .



انتظار می رود در نشست هفته جاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران توسط آژانس تصویب شود. این قطعنامه از آژانس می خواهد که همکاری فنی با ایران را در زمینه های حساس محدود کند .

ایران بارها با تاکید بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود از برخورد غیر منصفانه غرب شکایت کرده و خاطرنشان کرده است که آژانس هیچ مدرک محکمی درباره انحراف برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز پیدا نکرده است .



نماینده چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین خاطرنشان کرد : چین امیدواراست همه طرفهای مربوطه از خود انعطاف پذیری نشان دهد و گفتگوها و ارتباطات را ادامه دهند .



وی خاطر نشان کرد :"چین به ایفای نقش سازنده در حل موضوع هسته ای ایران به روشی صلح آمیزاز طریق مذاکرات دیپلماتیک ادامه خواهد کرد ".