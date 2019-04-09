پیکر ۳ شهید صنایع دریایی شهید درویشی در بندرعباس تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه با حضور مقامات مجتمع صنایع شهید درویشی مراسم تدفین و تشییع پیکر شهدا از مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله پل خواجو تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

در این مراسم شهید محمود حسین پور در گلزار شهدای بندرعباس، شهید رضا بلوچی در گلزار شهدای رضوان و شهید رضا شاکری در محوطه زیارت امامزاده سیدکامل (ع) بندرعباس، آرام گرفتند.

مراسم سوم این شهدای عزیز روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح در مکان مسجد قدس بندرعباس برگزار خواهد شد.

گفتنی است، شهیدان رضا شاکری، محمود حسین پور و رضا بلوچی روز شنبه ۱۷ فروردین در پی انفجار باطری زیردریایی در صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس به فیض شهادت رسیدند.