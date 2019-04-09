به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری ورامین پس از قهرمانی در لیگ برتر جواز حضور در جام باشگاههای آسیا به میزبانی چین تایپه را کسب کرد. شاگردان رحمان محمدی راد در گروه دوم مسابقات با نمایندگان سریلانکا، اندونزی و ترکمنستان هم گروه شده اند.
رحمان محمدی راد سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت آماده سازی تیمش برای حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا گفت: تمرینات از ۷ فروردین ماه آغاز شد. دو دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان برگزار کردیم تا بازیکنان جدیدی که به تیم تزریق شده اند به هماهنگی برسند. از وکیلی (سرمربی تیم نوجوانان) برای برگزاری این دو دیدار تشکر میکنم. بازیهای خوبی بود و به شناخت نسبی از بازیکنان جدید رسیدیم.
محمدی راد ادامه داد: بازیها از ۲۹ فروردین ماه آغاز میشود و تیم نیز روز بیست و ششم عازم رقابتها خواهد شد.
وی درباره عدم حضور بازیکنان ملی پوش در تمرینات گفت: ۴ بازیکن در اردوهای ملی حضور دارند و به هر حال اولویت با تیم ملی است. سعی بر این بود تا جای خالی ملی پوشان را پر کنیم اما فرصت کمی برای ایجاد هماهنگی وجود داشت. با توجه به مصدومیت آرش کشاورزی که در دیدار تدارکاتی پیش آمد، ممکن است او را برای مسابقات به همراه نداشته باشیم. امیدوارم تعاملی با تیم ملی صورت بگیرد و بتوانیم حداقل از فیاضی در جام باشگاهها استفاده کنیم.
محمدی راد افزود: شایان حمودی در طول رقابتهای لیگ دچار آسیب شد و مسابقات را به سختی به پایان برد، به همین دلیل به او استراحت دادیم و نجفی را به عنوان یار کمکی در اختیار گرفتیم. قرار بود صفایی هم به تیم ملحق شود اما به دلیل مشکل پاسپورت این امر محقق نشد. بابایی، محمد فلاح و دانش دوست سایر نفراتی هستند که به جمع تیم ملحق شدند.
سرمربی تیم شهرداری ورامین درباره شناختش از حریفان در جام باشگاههای آسیا گفت: شناخت کاملی نداریم چراکه هنوز نام تیمها در سایت قرار نگرفته است و تنها نماینده کشور مشخص است. فقط نسبت به نماینده دو تیم ژاپن و قطر کمی شناخت داریم. با توجه به جدول مسابقات در طول بازیها با آنالیز کردن حریفان به شناخت خواهیم رسید.
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