سیل آسیب جدی به مراکز آموزش عالی وارد نکرد

محمد تقی نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان خسارات ناشی از سیل اخیر در مراکز و واحدهای آموزش عالی گفت: ارزیابی‌ها به طور کامل به اتمام نرسیده است اما در استان لرستان دانشکده کشاورزی این دانشگاه آسیب دیده است که در حال برآورد میزان خسارت وارد شده به این دانشکده هستیم. ولی در سایر استان‌های سیل زده، آسیب جدی به مراکز آموزش عالی وارد نشده است.

معاون اداری داد: میزان خسارت ناشی از سیل در واحدهای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، پیام نور و غیرانتفاعی توسط دانشگاه‌های مذکور تهیه خواهد شد.

به گزارش مهر، دانشگاه لرستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که سیل اخیر در این استان خسارت‌هایی را به برخی زیرساخت‌های دانشکده‌های این دانشگاه وارد کرده و همه کلاس‌های این دانشگاه (و تمامی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان در شهرهای پل دختر، کوه دشت، نورآباد وال شتر) تا پنجشنبه ۲۲ فروردین، به مدت یک هفته، تعطیل است.