به گزارش خبرگزاری مهر، خادمان حرم مطهر که به همراه کمک‌های آستان مقدس با شعار «کریمانه در کنارتان هستیم» به مناطق سیل زده لرستان اعزام شده بودند، به محض ورود به این استان، با استمداد از کریمه اهل بیت (س) کار خود را آغاز کردند.

در این راستا، علاوه بر یاری رسانی به سیل زدگان، بسته های حمایتی آستان مقدس کریمه اهل بیت (س) را در میان مردم توزیع کردند.

بر اساس این گزارش، کمک های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شامل: اختصاص کمک نقدی یک میلیارد ریالی از اعتبارات آستان مقدس، تهیه و توزیع ۵۰ هزار بطری آب‌معدنی، تامین مایحتاج غذایی (بالغ بر ۱۲ هزار قلم کالا)، تهیه و ارسال مواد اولیه جهت طبخ و توزیع ۴۰ هزار پرس غذای گرم، ارسال بیش از یک تن خرما و ارسال ۱۰ هزار قرص نان جهت مشارکت در امداد رسانی و توزیع متبرکات و بسته‌های غذایی و اقدامات فرهنگی تبلیغی در میان سیل زدگان منطقه پلدختر و معمولان و چگینی استان لرستان می‌باشد.

حضور خادمان حرم حضرت معصومه (س) تسکین‌بخش آلام سیل‌زدگان

حضور خادمان و مبلغان آستان مقدس حضرت معصومه (س) در مناطق سیل‌زده لرستان تسکین‌بخش آلام سیل‌زدگانی گشت که گل‌ولای ناشی از سیل موجب بی‌خانمانی آن‌ها شده است.

این روزها روستاهای مناطق سیل‌زده لرستان شاهد حضور خادمان حرم کریمه اهل‌بیت (س) است که با عشق و علاقه وصف‌ناپذیری قدم به این سفر گذاشتند تا در کنار سیل‌زدگانی باشند که همه دارایی‌شان را سیل ویرانگر بلعیده است.

خادمان و مبلغان این حرم قدسی در لحظه ورود به این مناطق لباس خدمتگزاری به تن کرده‌اند و چکمه‌پوش و بیل به دست به یاری کسانی رفتند که گیل و لای ناشی از سیل موجب بی‌خانمانی آن‌ها شده است.

خدام ضمن ابلاغ سلام هزاران خادم و زائران بی‌شمار این آستان مقدس، متبرکات این آستان را تقدیم خانواده‌های سیل‌زده می‌کنند.

در طول تاریخ لرها همواره به داشتن ارادت به اهل‌بیت علیهم‌السلام زبانزد بودند، به‌طوری‌که سیل‌زدگان با دیدن خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها مصیبت‌های خود را فراموش می‌کردند و اشک شوق می‌ریختند. آن‌ها با بوسه زدن به تبرکات و لباس خادمین، آرزوی زیارت حرم شریف حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها را داشتند.

با ورود نخستین گروه از خادمان و مبلغان آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها قرارگاه مردمی حرم مطهر در مناطق سیل‌زده پل‌دختر تشکیل و مقررشده است حضور خادمان و کمک‌رسانی آستان مقدس تا عادی شدن اوضاع زندگی مردم این خطه ادامه داشته باشد.

خادمان و مبلغان این آستان در نخستین روز از حضورشان در این منطقه، به دیدار مردم سیل‌زده روستاهای بابا زید، گل گل، بابا بهرام، پرویزپران و چند روستای دیگر رفتند.