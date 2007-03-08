  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

مراتع خراسان جنوبی تنها توان تولید 35 درصد علوفه دامی استان را دارد

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت : توان تولید علوفه در سال 85 در استان خراسان جنوبی 560 هزار تن است و در این استان 2 میلیون و 600 هزار رأس دام وجود دارد که مراتع استان تنها توان تامین 35 درصد علوفه دامی استان را دارد.

حبیب ‌الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، مساحت حوزه‌ های آبخیز مرزی در خراسان جنوبی  را 2 میلیون و 900 هزار هکتار و حوزه ‌های آبخیز سدی را یک میلیون و 400 هزار هکتارعنوان کرد.


مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد : شرایط اقلیمی نامساعد، کمبود نزولات آسمانی، بیابانی بودن بخش وسیعی از استان‌ و همجوار بودن با بزرگ ‌ترین مناطق کویری و کشور افغانستان که دارای کانون‌ های بحرانی بالایی است از مهم ‌ترین مشکلات در راستای اجرای برنامه ‌های ما بوده است.


وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 هزار هکتار عرصه مناسب آبخوان‌داری در استان خراسان جنوبی وجود دارد تصریح کرد: از ابتدای امسال تا‌کنون 28 پروژه آبخیزداری با حجم عملیاتی 458 هزار متر مکعب عملیات خاکی و 16 هزار و 480 متر مکعب عملیات سنگی در استان اجرا شده است.


شریفی افزود: اجرای 8 مورد بند خاکی با حجم آبگیری 2 میلیون و 500 هزار متر مکعب و 5 مورد بند ملاتی با حجم رسوب گیری 500 هزار مکعب از دیگر برنامه ‌های امسال بود.

 

 

کد مطلب 458588

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها