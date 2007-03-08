مراتع خراسان جنوبی تنها توان تولید 35 درصد علوفه دامی استان را دارد

حبیب ‌الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، مساحت حوزه‌ های آبخیز مرزی در خراسان جنوبی را 2 میلیون و 900 هزار هکتار و حوزه ‌های آبخیز سدی را یک میلیون و 400 هزار هکتارعنوان کرد.



مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد : شرایط اقلیمی نامساعد، کمبود نزولات آسمانی، بیابانی بودن بخش وسیعی از استان‌ و همجوار بودن با بزرگ ‌ترین مناطق کویری و کشور افغانستان که دارای کانون‌ های بحرانی بالایی است از مهم ‌ترین مشکلات در راستای اجرای برنامه ‌های ما بوده است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 هزار هکتار عرصه مناسب آبخوان‌داری در استان خراسان جنوبی وجود دارد تصریح کرد: از ابتدای امسال تا‌کنون 28 پروژه آبخیزداری با حجم عملیاتی 458 هزار متر مکعب عملیات خاکی و 16 هزار و 480 متر مکعب عملیات سنگی در استان اجرا شده است.