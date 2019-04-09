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۲۰ فروردین ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

مدیرعامل آبفای هرمزگان:

بهبود وضعیت منابع آبی استان بابارش های اخیر/کماکان کمبود آب داریم

بهبود وضعیت منابع آبی استان بابارش های اخیر/کماکان کمبود آب داریم

بندرعباس - مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: با توجه به بارش های اخیر و بهبود وضعیت منابع آبی استان، کماکان با کمبود آب مواجه ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی بیان داشت: در حال حاضر نیاز آبی استان چهار هزار ۳۱۸ لیتر بر ثانیه است درحالیکه میزان تولید فعلی سه هزار و ۴۳۸ لیتر بر ثانیه بوده و حدود ۸۸۰ لیتر کمبود آب داریم.

به گفته وی؛ نیاز آبی کلان شهر بندرعباس نیز دو هزار و ۴۴۸ لیتر بر ثانیه است که با تولید فعلی یک هزار و ۷۳۶ لیتر، حدود ۷۱۲ لیتر کمبود آب دارد.

وی اضافه کرد: طی بارش‌های اخیر، حدود ۲۵ درصد از کمبود آب شهر بندرعباس جبران شده است. به طوری که میزان کمبود آب این شهر از ۹۰۰ لیتر در سال گذشته به ۷۱۲ لیتر بر ثانیه در سال جاری کاهش یافته است.

قصمی اظهار داشت: با بارندگی‌های اخیر، مجموع ذخیره آب سدهای استقلال و شمیل و نیان به ۱۶۰ میلیون متر مکعب رسید که شامل ۴۵ درصد ظرفیت سدها می‌شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان میزان بارندگی‌های سال جاری در استان را ۱۸۵.۳ میلیمتر اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به سال زراعی گذشته بیش از ۲۹۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در کلان شهر بندرعباس نیز بیش از هزار درصد افزایش میزان بارندگی داشته‌ایم.

کد مطلب 4586102

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