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۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶

نوزادان دختر کم وزن از نظر روحی آسیب پذیرترند

نوزادان دختر کم وزن از نظر روحی آسیب پذیرترند

محققان در جدیدترین تحقیقات خود نشان دادند که نوزادان کم‌وزن در دوران نوجوانی و جوانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی  محققان دریافته اند ، نوزادان دختر که در هنگام تولد کمتر از ‪ 2.5 ‬کیلوگرم وزن دارند ، بیش از کودکان دارای وزن طبیعی، در سنین ‪ 13 ‬تا ‪ 16 ‬سالگی در معرض ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند.

محققان با بررسی بیش از 1400 کودک شانزده ساله دریافتند که بیست و سه و نیم درصد دخترانی که هنگام تولد کم وزن بوده اند به افسردگی مبتلا می شوند .  این در حالی است که در بین دختران با وزن تولد طبیعی ، این میزان ‪3.4 ‬ درصد است.

این بررسی نشان می‌دهد، 4.9 درصد ازکودکان پسر بدون توجه به وزن تولدهنگام نوجوانی به افسردگی مبتلا می‌شوند.

این تحقیق نشان می دهد ، وزن کم هنگام تولد با خطر افزایش هرگونه شرایط روانی از جمله اختلالات اضطراب در دختران و پسران ارتباطی ندارد. تحقیقات قبلی نشان می‌دادند که افسردگی نهفته در نوزادان کم وزن در سال های بعد تحت شرایط استرس‌زا آشکار می‌شود.

در ضمن مشخص شده که  نوزادان مادران افسرده ، نه تنها در هنگام تولد کم وزن هستند بلکه مستعد ابتلا به افسردگی نیز هستند.

کارشناسان توصیه می کنند که بهتر است به دخترانی که در هنگام تولد کم وزن هستند در زمان بلوغ توجه بیشتری شود.

کد مطلب 458613

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