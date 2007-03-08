امضای 10 سند همکاری در بخشهای دولتی و خصوصی تهران و کاراکاس

به گزارش خبرگزاری مهر، امضای این یادداشت تفاهمها و قصد نامه ها با حضور وزرای تعاون وعلوم تحقیقات و فناوری از کشومان و وزرای خارجه ، اقتصاد مردمی و علوم تکنولوژی برگزار شد.

دکتر طهماسبی در مراسم اختتامیه این اجلاس گفت : در مدت دو روز برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و ونزوئلا ، همچنین 40 توافق قطعی در زمینه فعالیتهای مختلف صنعتی ، معدنی ، انرژی ، نفت و ... صورت گرفت که ظرف مدت کوتاهی به قرارداد قطعی تبدیل خواهد شد .

وی افزود : در این اجلاس 20 پیشنهاد نیز برای بررسی ارائه شد که به زودی مورد توافق قرار می گیرد.

وزیر صنایع و معادن همچنین با ابراز خرسندی از توافقات انجام شده بین طرفین گفت : دراین اجلاس ، اسنادی که قبلا مورد توافق واقع و امضا شده بودند دوباره بررسی و ارزیابی شد و راههای تسریع و تسهیل در اجرای برخی از آنها که دچار وقفه شده بودند بررسی شد.

دکتر طهماسبی افزود : همچنین اسنادی که طرفین برای توسعه همکاریها علاقمند به امضای آن بودند، به امضای نمایندگان ایران و ونزوئلا رسید وعلاوه بر آن تعداد زیادی از موارد همکاریها مورد مذاکره قرار گرفته است که در پیوستهای جداگانه مد نظر قرار می گیرد.

وزیر صنایع پایه ونزوئلا نیز با ابراز خرسندی از نتایج چهارمین کمیسیون مشترک همکاری دو کشور، امضای این قراردادها وا سناد با ایران را گامی در جهت خود کفایی،استقلال، آزادی و تاکیدی بر حق حاکمیت کشور متبوعش دانست.

خوزه خان، روابط تهران - کاراکاس را فراتر از روابط تجاری دانست و از همکاری طرف ایرانی در مدت دو روزه این اجلاس قدردانی کرد.

در مراسم اختتامیه این اجلاس کمیسیون ، 4 تن از وزرای ونزوئلا شامل صنایع پایه، امور خارجه، اقتصاد مردمی و علوم تکنولوژی و 3 تن از وزرای جمهوری اسلامی ایران شامل صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون حضور د اشتند.