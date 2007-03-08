تجمع معلمان و فرهنگیان در مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع کنندگان که تعدادشان به 2000 نفر می رسد، با این اقدام خود ترافیک خیابان مجاهدین اسلام را دچار مشکل کرده اند، در شعارهایی تصویب این لایحه در دولت و مجلس را فریب فرهنگیان عنوان کرده اند.

این افراد شعارهایی مانند "مجلس، دولت، نگهبان غافل از فرهنگیان" و " رئیس جمهور کشور، وعده به فرهنگیان شعار بود" و "حقوق ما ریاله، هزینه به دلاره" و "معلم دستفروش نتیجه تبعیضه" و "مجلسیان هفتم مصوبه هماهنگ فریب بود، فریب بود" و " ما پیرو قرآنیم حق خود را می خواهیم" سر می دهند.

گفتنی است، شورای نگهبان با بررسی فصل پنجم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، 20 ایراد قانون اساسی بر آن وارد دانسته است.

در حال حاضر ماموران نیروی انتظامی و حفاظت محوطه درب شمالی مجلس که محل تجمع فرهنگیان است، را تحت کنترل و حفاظت دارند.