خاطره و شعر انقلاب اسلامی زنده شد/هنر انقلاب ماناست

به گزارش خبرنگار مهر، در آغازین روز برنامه‌های سومین هفته هنر انقلاب اسلامی به میزبانی شیراز، شامگاه سه شنبه با حضور یادگار هشت سال دفاع مقدس و اهالی فرهنگ و ادب برنامه عصر خاطره و شعر انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات فرمانداری شیراز برگزار شد.

در این برنامه که با حضور رئیس حوزه هنری استان فارس برگزار شد، محمد کرم الهی گفت: سبیل حق سبیل باز و زیبا و خوش مسیری است که رهروان راه حق طلبی را به حرکت وا می‌دارد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در پرتو رهبری الهی و آسمانی امام راحل حرکت می‌کند، افزود: تجلی و تبلور این حقیقت نورانی را در جانمایه هستی می‌نشاند.

کرم الهی اصل شکل گیری انقلاب اسلامی را مبنای تثبیت عبودیت و بندگی حضرت حق دانست و گفت: ما زمینه حضور و بروز در شاکله جامعه جهانی را در جان مایه انقلاب اسلامی می‌بینیم.

وی یکی از قله‌های هنر انقلاب اسلامی را شهید آوینی عنوان کرد و گفت: او نسبت خود را با دنیا جدا نمی‌کند؛ وجه کرامت را می بخشد تا ارزنده‌تر از جان بدست آورد.

رئیس حوزه هنری فارس گفت: هرچه تفکر و اندیشه و هنر را با هنر انقلابی نسبت یابد، میدان فراخ‌تری پیش روی خواهیم داشت، گرچه همتراز با زیبایی‌هایی انقلاب گام برداریم. اما آوینی وقتی این حرکت را آغاز می‌کند در منتهی علیه رشد قرار می‌دهد.

وی افزود: آوینی در آغازین حرکت انقلابی شهید زنده است؛ او تمام گوشه‌های تاریک شک‌ها و تردیدها را روشن می‌سازد.

کرم الهی در ادامه عنوان کرد: هنرمند متعهد باید حقیقت شهادت را انتقال دهد؛ در تعداد و کمیت کثیر دچار مشکل هستیم که باید جبران کنیم.

وی با بیان اینکه برای انقلاب اسلامی زیبایی همانی است که حضرت زینب (س) در کربلا دید، گفت: باید بدین گونه هنر انقلاب اسلامی را نگریست.

رئیس حوزه هنری فارس با توجه به گرامیداشت روز پاسدار عنوان کرد: امروز همه مردم ایران پاسدار و سبزپوش هستیم؛ اندیشه ما اندیشه حسینی و ما در مدرسه عشق که بسیج است رشد کردیم.

سپس، اسماعیل جمالی، حاج رضا رودکی و نواز الله دهقانی از یادگاران دفاع مقدس به بیان خاطره پرداختند و خلیل شفیعی، محمدحسین انصاری نژاد، محمدعلی جهاندیده و محمدجان طهرانی و عبدالرضا قیصری شعرخوانی کردند.